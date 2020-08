El tenso cara a casa entre Isabel San Sebastián y Ramón Espinar: “Incitabas a los trabajadores a que me montaran pollos"

Isabel San Sebastián ha contado que actos similares los sufría ella hace años incitados por el compañero con el hoy que compartía mesa en ‘El programa del verano’, Ramón Espinar. Ella ha comentado los hechos: “Tú incitabas a los trabajadores a través de twitter de Telemadrid que me montaran pollos en la cafetería, no era un acto puntual, era nuestro lugar de trabajo” a lo que él contesta: “Ahora no lo haría, uno tiene derecho en la vida a aprender, pero entre que te monten un pollo en la cafetería de Telemadrid y que te lo monten en tu casa hay una diferencia”.