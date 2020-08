El enfado de Ana Terradillos con las amenazas a Irene Montero e Iglesias: "No me gusta nada"

Se enfada con lo sucedido: “Yo, este programa, condena este escrache y cualquier tipo de escrache, esta amenaza o este tipo de amenazas, a ver si nos enteramos en este país que en democracia no hay enemigos, hay adversarios y que ojo con continuar con esta dinámica del odio porque esto nos puede llevar a situaciones muy feas con los ciudadanos”. Añade: “Esto no me gusta nada, han tenido que salir pitando de Asturias, a mí personalmente no me gusta, a ver si conseguimos en este santo país a desterrar la dialéctica del odio, que no nos lleva a nada”.