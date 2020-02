Kike Mateu, periodista infectado por el coronavirus: “Estoy absolutamente aislado, pero estoy bien”

En este viaje Mateu se contagió del coronavirus y ha querido grabarse en video para contar todo lo que está pasando en este momento: “Así estoy ataviado, con la mascarilla, con el gorro, con todas las protecciones, absolutamente aislado”, pero el periodista ha querido quitarle importancia a esto: “Solo os digo una cosa, cogería, me pondría los zapatos y me iría a la radio a hacer el programa como todos los días porque estoy perfectamente, no tengo ningún problema, estoy muy bien. Lo que pasa es que este virus es más contagioso que cualquier otro hace que nos tengan recogidos a todos los que en este caso estamos afectados”.