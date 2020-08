El exministro Margallo, sobre las supuestas reuniones con Corinna: "Le aseguro que jamás he delegado nada a la señora Larsen"

Margallo niega haber tenido reuniones oficiales con Corinna Larsen

El exministro de exteriores defiende que el rey emérito no quiera desvelar su paradero

Con el punto de mira en la Casa Real en las últimas semanas tras la marcha del rey emérito del país tras todas las polémicas que le rodeaban, desde ‘El programa del verano’ han hablado con José Manuel García Margallo, ex ministro de exteriores, sobre si España quiere o no a la Monarquía: “La única votación que yo conozco fue el referéndum de la Constitución, una de la que las piezas fundamentales era la Monarquía Parlamentaria y fue aprobada por una mayoría abrumadora. Espero que la mayoría siga sosteniendo una Monarquía que nos trajo una libertad, nos devolvió la ciudadanía y nos ha llevado a una prosperidad como no habíamos conocido”.

Sobre que reconoce que se reunió con Corinna a petición del Rey: “Me preguntaron si había coincidido siendo ministro con ella en algún acto social y dije que sí y dije que jamás había estado con la señora Larsen en una reunión o un viaje oficial. Respecto a las conversaciones me costaría mucho recordarlo porque fueron muy sin trascendencia”. Añade: “Aunque la verdad se un valor que cada vez cuenta menos, yo jamás voy a hacer economía con la verdad”. Sobre que él mismo mandó a Corinna a Abu Dabi para que calmase a los inversores: “Rigurosamente falso. Esas gestiones las hice yo, en ningún caso se me hubiese ocurrido delegar en una personas privada una gestión de este tipo, le aseguro que jamás he delegado nada a la señora Larsen”.