Margarita del Val: "La cuarentena de 14 días para los que han estado en contacto con un positivo es muy importante"

Los contactos: '14 día de cuarentena'

La viróloga detalla cómo trabaja nuestro organismo ante la entrada del coronavirus: "Cuando alguien es infectado no sale como positivo en el primer día. Nuestro cuerpo tiene muchas barreras, con este virus, durante 14 días, esas barreras están luchando para contener el virus, muchas personas lo logran y otras no, hasta el día 14 cualquier persona puede estar incubándolo, dar positivo y debe seguir en cuarentena" .

"La gente no lo sabe y no suelen cumplirlo, la cuarentena de 14 días si has estado en contacto con un positivo es muy importante", recalca una y otra vez Del Val. La experta ha vuelto a recalcar este encerramiento y ha explicado el nuevo término: "Hablo de cuarentena para la gente que son contactos, no contagiados, deberían mantener hasta cierto punto una cuarentena... ¡no se está aplicando!"