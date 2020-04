María Antonia, afectada por el caos funerario: "Mi marido murió en Parla y lo encontramos seis días después en Móstoles"

Tras la muerte de su marido por coronavirus, María Antonia ha sido víctima del caos funerario debido al exceso de trabajo que se ha derivado como consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus que azota nuestro país: "No supe dónde estaba su cuerpo porque se perdió. Murió en Parla y lo encontramos seis días después en Móstoles. Sacaron el cuerpo del hospital sin certificado de defunción y hoy me ha llamado el director de Santa Lucía después de verme hablando ayer con Joaquín Prat. Ayer le incineramos por fin", ha relatado,

Además, ha asegurado que aunque ahora se encuentra bien, ha pasado varios días con fiebre: "Yo he estado con él día y noche, he tenido síntomas y nadie me ha hecho las pruebas".