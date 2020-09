Las medidas que ha tomado Ana Rosa para una vuelta al trabajo segura: "Me he hecho un PCR y un test rápido"

Es la primera vuelta a la rutina desde que conociésemos el coronavirus y la presentadora ha querido explicar que se le han hecho pruebas para poder volver con normalidad a Mediaset: "Aquí no entra nadie que no se le haga el test, no entra ni un presidente autonomico si no pone el dedito, ayer al alcalde se lo hicimos. Yo he venido de mis vacaciones con mi PCR hecho y con el test del dedito, de momento hoy estoy bien, ya veremos mañana", explicaba.