La relación con Pablo Iglesias o la crisis española, los titulares de Nadia Calviño: "No queremos que esta crisis afecte a las personas más vulnerables"

Ante el nuevo paquete de medidas establecido por el Gobierno después de que se extremasne las medidas del Estado de Alarma, Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España , ha hablado en ' El Programa de Ana Rosa ' de estas polémicas decisiones: "Hemos establecido una red de ayuda para todas aquellas personas que no estaban amparadas por las medidas que ya habíamos tomado . Lo que hemos tratado de definir es qué personas se quedan realmente sin coberturas, como los ciudadanos que no tienen ingresos suficientes o los autónomos que pierden más de 75% de sus ingresos", ha explicado.

Nadia Calviño: "Los autónomos han sido uno de nuestros principales focos de atención"

"Es el momento de remar en la misma dirección"

Además, ha tratado de aclarar la supuesta falta de comunicación que tiene el Gobierno con la oposición : "Nuestra intención es incluir a todo el mundo y estamos tratando de escuchar a toda la sociedad, no solo a los representantes políticos. Hay veces que las decisiones exigen una rapidez que nos impide hablar con todo el mundo y este fin de semana ha sido el momento más intenso que hemos vivido. Espero que nuestras explicaciones sirvan para poder seguir trabajando juntos porque es el momento de remar en la misma dirección".

Europa se juega mucho con esta crisis

Sobre la ruptura de Europa entre Norte y Sur , Calviño ha sido clara: "No veo otra opción más que dar una respuesta europea a este problema porque todos los países se van a ver afectados por este virus. Confío en que al final se imponga el sentido común porque no puede ser que cada país tenga que hacerse cargo de los costes derivados de esta pandemia. Europa se juega mucho con esta crisis".

"La economía a final de este año se irá recuperando de una manera muy decidida"

Sobre su relación con Pablo Iglesias: "No me da tiempo de ver todos los rumores"

Calviño no ha querido extenderse demasiado sobre su presunta mala relación con Pablo Iglesias: "No me da tiempo de ver todos los rumores que se hacen a diario porque estoy dedicada a trabajar día y noche. Aquí estamos todos al pie del cañón y los ciudadanos quieren unidad."