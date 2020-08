Una mujer patea la cabeza de una camarera por no dejarle fumar en un bar de Cádiz: "Tiene miedo de que tomen represalias"

Una camarera recibe una brutal paliza de una clienta de 35 años en un bar de Cádiz. Todo ocurrió en el momento en el que la trabajadora le explicaba que no se permitía fumar en el establecimiento porque no se cumplía con la distancia de seguridad por el protocolo contra el coronavirus.

Todo comenzaba cuando señora le pedía un mechero a la camarera para encenderse un cigarro, esta le explicaba que no estaba permitido fumar, pese a las advertencias la mujer verbalizaba que pensaba fumar se pudiera o no y cuando la trabajadora le recordaba que estaba prohibido, comenzaban los insultos y las agresiones: se levantó de la silla, le cogió del pelo, la tiró al suelo y le propinaba una patada en la frente. La chica tuvo que ser atendida en el hospital, pero no solo fue ella, una compañera que se encontraba en el bar fue a ayudarla y recibía un fuerte puñetazo en la cabeza por parte del hijo de la agresora. Después de esto huyeron, pero un cliente que se encontraba en el establecimiento consiguió fotografiar la matricula y con esto la policía ha conseguido identificarlos.