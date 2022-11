Almeida, de Reyes Maroto: "No puede ser ministra y candidata a tiempo parcial, es insostenible y hay cosas que resolver"

José Luis Martínez- Almeida comparece en 'El programa de Ana Rosa' para abordar distintos temas de actualidad política. El alcalde de Madrid comenzaba su intervención dando su opinión sobre la eliminación del delito de sedición que trae consigo la reforma del delito de malversación y la minimización de las penas, así respondía Almeida: "Sí, no cabe ninguna duda que la malversación va a acompañar al delito de sedición". El abogado, también, opinaba sobre el punto de vista jurídico y añadía: "El derecho penal nunca puede ser a la carta y no se puede adaptar a los delincuentes y, además, esta es una de las veces que los mismo delincuentes deciden cómo va a quedar el código penal...esto es una democracia no puede suceder". El alcalde se mostraba muy contundente y sentenciaba: "Esto lo está definiendo los delincuentes". "Esto no está justificado salvo que haya un motivo político", comentaba el abogado sobre la reforma del delito de malversación.