Ana Rosa, a García Gallardo: "Las mujeres sabemos muy bien lo que queremos... ustedes no aprenden, se lo digo de verdad"

Ana Rosa, tras escuchar el discurso del político, le contesta: "Disculpeme, no sé si tiene hijos, yo tengo tres. A mí no me puede decir que un embarazo es un proceso dificilísimo, un embarazo es un proceso maravilloso. Esto para empezar...". Tras decir esto, la presentadora continúa respondiendo: "Después, las mujeres sabemos muy bien lo que queremos y si hay alguna que decide no ir adelante con el embarazo, seguramente por muchas causas, lo mejor sería darle opciones a esas mujeres para que puedan traer a sus hijos al mundo y darles ayudas" .

"Pero la pregunta es muy concreta, ¿es obligatorio escuchar el latido o no?", dice la presentadora a al invitado. García Gallardo contesta efusivamente: "Claro que no, lo que va a ser obligatorio es cumplir el protocolo que va a consistir en tener la posibilidad de tener la información. Ya ves qué medida más estrambótica a ojos de algunos como ustedes". Al decir esto, Ana Rosa no puede evitar sonreír y contestar al político: "Me encanta, de verdad. Por que resulta que he pasado dos años siendo insultada porque soy de ultra derecha y ahora soy de ultra izquierda. Es que ustedes no aprenden, se lo digo de verdad. Ustedes no aprenden, no tienen respeto por la libertad de opinión ni de los medios de comunicación. Pero ése es su problema".