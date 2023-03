Ana Rosa pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre una hipotética situación: "Feijóo dijo que si no consigue gobernar, él se va a retirar de la carrera por la presidencia, ¿usted estaría dispuesta?". Díaz Ayuso, muy clara ante la pregunta: "Bueno, es que ni me planteo ese escenario, si me dicen que el gobierno de Sánchez va a durar cuatro años más... no sabes la cantidad de gente que dice que hace las maletas y se va de este país".