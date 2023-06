Santiago Abascal, líder de VOX: "A los okupas hay que sacarlos de una patada en el culo"

"La línea roja es que se respete a nuestros votantes, que quienes no tienen la mayoría absoluta asuman que no tienen la mayoría, asuman que VOX existe", sentencia el líder político sobre la actuación del Partido Popular en las comunidades autónomas y el futuro en las elecciones generales. Además, sobre los rumores que apuntan a que Feijóo está en contra del pacto PP-VOX de Valencia, Abascal añade: "Si es así, ¿qué quieren?, ¿ir a elecciones y que se repitan?". En cuanto a Murcia, Abascal comenta sobre López-Miras: "Si se niega a considerar el resultado de VOX, si quiere actuar como si VOX no existiera y reñir a los ciudadanos... parece que estaría dispuesto a repetir las elecciones, no VOX".