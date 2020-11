El tenso enfrentamiento entre Monedero y Ana Vázquez, del PP: "Sabemos a lo que te dedicabas"

Cruce de acusaciones entre la política del PP y el cofundador de Podemos

"Tu partido, el Partido Popular, con Ortega Lara cuatro meses secuestrado llevasteis acercamiento de presos a casi doscientas personas", así acusaba Monedero a la política del PP, que negaba este hecho asegurando que "eso es falso, es un bulo y te lo puedo demostrar". Pero el cofundador de Podemos no se quedaba ahí y además de ratificarlo, añadía "igual que os sentasteis a hablar con ETA, os sentasteis a negociar". Algo que molestaba y mucho a la diputada por Orense del PP: "Tú a mi no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo, porque yo a diferencia tuya he perdido a muchos compañeros, alguno como Miguel Ángel Blanco, que tuvimos que sacar en 2007 del País Vasco porque le profanaban la sepultura y está enterrado al lado de mi pueblo".