El malestar del alcalde de Fuenlabrada con las restricciones en la Comunidad: "Es un despropósito, no podemos consentir que se pisotee al sur de Madrid"

El responsable del ayuntamiento del municipio madrileño ha explicado cómo se han tomado los vecinos las medidas tomadas: "En un momento de tanta incertidumbre se ha generado más aún, fruto de la improvisación que se ha tenido. Hay un montón de preguntas por parte de los vecinos, de dudas y eso no es bueno. Las medidas deberían ser más efectivas, más rápidas, y la verdad es que va a ser muy complicado aplicarlas". Sobre el malestar de algunos municipios y si hay contacto con la Comunidad de Madrid: "No hay ningún contacto, me han convocado y me imagino que me darán explicaciones, teniendo en cuenta que han pasado 65 horas desde que se anunció el decreto, es un despropósito".