El 'no' de ERC al decreto de los fondos europeos echaba por tierra todas las esperanzas del Gobierno de coalición de sacarlo adelante. Los independentistas no se fiaban de un reparto justo en las ayudas, pero un giro inesperado en los acontecimientos permitía al Gobierno salvar 'in extremis' la votación: VOX votaba abstención y con ello salía adelante el decreto.