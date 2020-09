Hernando y Monedero, duro cara a cara sobre Vallecas: "Vimos a gente pegando a la policía"

Juan Carlos Monedero ha sido el primer en tomar la palabra tras ver un vídeo en el que los ciudadanos de Vallecas cuestionaban las medidas en Madrid: " Ayuso presionó para pasar de fase con unos rastreadores que nunca estuvieron, no se contrataron a más profesores, se nos van los médicos de España porque les pagamos una miseria...". Luego, el colaborador añadió sobre las protestas en Vallecas: "Ayer vimos una terrible imagen, golpeando a la ciudadanía porque protesta contra el confinamiento , cuando, por ejemplo en Núñez de Balboa vimos peores imágenes ".

Al escuchar esto, el representante popular pidió el turno de palabra para corregir a Monedero: "V imos a gente pegando a la policía o qué vimos, ¿jarabe democrático contra la policía? ". Luego, ante las críticas a Ayuso, Hernando declara: "No es un problema de Madrid o Castilla la Mancha, es un problema generalizado. Nadie ha querido ver qué hicimos mal en la anterior fase ".

La respuesta de Monedero no se hizo esperar, echándole en cara a su compañero que el Partido Popular siempre estuvo en contra del estado de alarma y que tuvo prisas por pasar de fase. Ante esto, Hernando volvió a responder: "Apoyamos tres veces el estado de alarma". Y, para terminar, el 'popular' ha estallado ante sus compañeros: "En esta época se han permitido manifestaciones a negacionistas, se ha permitido todo a todo el mundo... ¡que yo he cogido el virus y lo pillé en Almería!, ¡no me cuentes rollos!".