El consejero de Justicia de Madrid, sobre el cierre: "Todavía no se ha tomado ninguna decisión"

El consejero de Justicia asegura que se tomará la decisión más oportuna para Madrid

El consejero además afirma que desde el Gobierno de la Comunidad "todavía no se ha tomado ninguna decisión" y "pide disculpas" porque los madrileños "en este momento todavía no sepa si tiene restringida o no su salida". Explicando que "se tomará la decisión más oportuna" si el Gobierno le da una negativa a sus peticiones de cerrar solo unos días porque las medidas que se han tomado ha hecho que la capital tenga "una tendencia a la baja". Enrique López sostiene las decisiones de su Gobierno : "Lo que tenemos que adoptar son posturas racionales, tener mantener el equilibrio entre la protección salud y el mantenimiento de la actividad economía, porque las consecuencias pueden ser muy graves una vez que pase esto y eso es lo que dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid ".

Le lanza un mensaje al Gobierno sobre el trato a la capital

Ha querido mandar un mensaje a los madrileños, haciendo una llamada a la responsabilidad individual: "Este no es el año para ir a los cementerios, no es el año de hacer fiestas de Halloween, no es el año para moverse, hay que apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos y ya me consta que muchos madrileños ya han decidido no moverse". Y para terminar, se posiciona totalmente en contra de la decisión de una prorroga de seis meses del estado de alarma: "Hoy se va a producir algo que define lo que es la política actual en España. El Gobierno no quiere un acuerdo con el principal partido de la oposición y ha acordado con un partido independentista que quiere volar la constitución española un acuerdo que está afectando a todos los españoles, esto es muestra de lo que está ocurriendo en España en este momento"