Cuca Gamarra, del PP, sobre el estado de alarma: "Es la constatación del fracaso de la política de Sánchez"

El día en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentan los Presupuestos Generales del Estado y en el que se conoce que el dato de paro en España ha subido 355.000 desempleados, siendo la Tasa de desempleo el 16,3%, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso ha hablado de la situación del país: "Se siguen en la misma senda, la de destrucción de empleo, es la constatación de un Gobierno que no es capaz de poner las medidas oportunas para poder volver a crecer y volver a reconstruir. Además, las últimas medidas como es ese decreto de alarma para 6 meses poco van a ayudar para arreglar esta situación".

La portavoz del PP en el congreso pide un acuerdo entre PP y PSOE

Aprovechando el debate del nuevo estado de alarma, Ana Rosa preguntaba si esta ampliación de 6 meses puede ir en contra la Constitución , con lo que la portavoz del Partido Popular era muy contundente: "Es la constatación del fracaso de la política de Sánchez, en lo sanitario, como desde el punto de vista jurídico. La posición y el planteamiento que traslada es desproporcionado y si no existe un control Parlamentario". Y explica lo que desde su partido se le ha propuesto al Gobierno : "Nosotros le planteamos es la necesidad de que ese plazo no supere las 8 semanas y que siempre tenga que existir un control parlamentario. Es una negociación que está abierta hasta el último momento y esperemos que esa mano tendida sea recogida por Pedro Sánchez. Un acuerdo entre los dos grandes partidos del país sería positivo y necesario para la sociedad española" .

Asegura que el PP ha hecho muchas propuestas y siempre se han encontrado un "no" del Gobierno

El presidente de la OMS ha declarado que los países donde hay una lucha ideológica, donde no hay unidad, tienen más muerte y más contagios, cuestión por la que se le ha preguntado si se percibe que todos los partidos van a a hacer un esfuerzo por el tema de la pandemia por ir unidos: "Hay un elemento de bloqueo y ese es Pedro Sánchez, a la hora de aceptar acuerdos y llevarlos a cabo" y ha querido defender la actitud que ha tomado el PP: "El Partido Popular en estos más de 7 meses ha estado ahí arrimando el hombro con propuestas en el ámbito parlamentario y lo que siempre nos encontramos es un no, por nosotros no será. Necesitamos que la pelota que está en el tejado de Pedro Sánchez sea recibida".