"No hemos consultado ni hablado con Feijóo, pero sí he hablado con muchos colegas del partido. En esta decisión no ha influido ni él ni nadie", aclara ante toda la audiencia. Por otro lado, sobre el futuro del político al mando de la directiva nacional y este pacto con VOX, Mañueco aclara: "Yo no le he complicado la vida a Feijóo, todo lo contrario. Es un referente, tiene un liderazgo moral en el partido y estoy convencido de que va a ser presidente del Gobierno de España muy pronto".