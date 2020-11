El presidente de Murcia señala al Gobierno por el plan de Navidad: "No hubo ninguna voluntad de acuerdo"

Las Comunidades se reunían con el Gobierno para encontrar un mismo camino con El plan de Navidad, pero no hubo acuerdo, para hablar de todo esto, el programa ha contado con Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, que estuvo presente en esta reunión, asegurando que no se llegó a ninguna decisión común porque "el Gobierno no tenía ningún interés en que hubiera ningún acuerdo" porque cuando alguien tiene un interés real "se sienta primero, expone sus propuesta y lo intenta alcanzar" y "no lo dice en rueda de prensa, no lo anuncia sin contar con aquellos que tienen que tomar las medidas y luego pretende alcanzar ese acuerdo".