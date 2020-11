El presidente de Murcia apunta directamente al Gobierno: "Estamos en una situación que roza la indefensión"

Miras pide medidas conjuntas para toda España

El presidente de Murcia apunta directamente al Gobierno

Fernando López Miras lanza un mensaje al Gobierno en el que pide responsabilidades: "Se ha pasado del blanco al negro sin pasar por una escala de grises. Lo que hemos reivindicado desde el primer momento es una cogobernanza, coordinación y colaboración, pero de eso a lavarse las manos y estar ausente en la gestión de esta pandemia por parte del gobierno central hay un trecho". Preguntándose el motivo por el que se está actuando de esta manera: "¿Por qué no se sientan en ese consejo territorial y llegan a criterios comunes?. Añadiendo: ¿Por qué tenemos que estar asistiendo en un momento tan critico como cada día nos levantamos con 17 propuestas diferentes? No tiene ningún sentido, esto no es eficaz y no es eficiente para luchar contra un virus. Y pidiendo que se deje actuar a los expertos: "Vamos a dejar que la solución a una pandemia la den los sanitarios"