Almeida, sobre Sánchez: "No he visto al presidente durante la pandemia, nunca me ha llamado ni se ha dirigido a mí"

Martínez Almeida asegura que los datos de covid en Madrid siguen en "tendencia favorable"

El alcalde de Madrid asegura que "el ayuntamiento de Madrid ya prevé una bajada de 107 millones de euros adicionales"

Da las gracias por la 'Antena de oro' que ha recibido la ciudad de Madrid

Desde que empezase la pandemia la Comunidad de Madrid ha estado en el punto de mira del país y ha sido uno de los puntos de desencuentro con el Gobierno. Para aclarar todas las polémicas en la que se ha visto envuelta la región ha estado en directo en el programa José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, donde ha asegurado que respecto al covid "seguimos en esa tendencia favorable, el esfuerzo y la colaboración entre el Gobierno de la Comunidad y la sociedad madrileña ha permitido que Madrid se mantuviera abierto". Entrevista en la que además, ha defendido la propuesta de la bandera de España, como un elemento más de las luces de Navidad de la ciudad.

Almeida contesta a los que piden la armonización fiscal

El ERC exige la armonización fiscal al Gobierno a cambio de apoyar los presupuestos, algo que Almeida no entiende: "Madrid que contribuye con prácticamente el 70% de lo que es el fondo de solidaridad interterritorial". Pidiendo que "este debate no nos debe alejar, no es un debate sobre ERC de Cataluña y Gabriel Rufián" ya que según su criterio "es un debate sobre la necesidad compulsiva del presidente del Gobierno de tener siempre un enemigo con el que enfrentar, a eso es lo que obedece este plan dirigido contra Madrid" y que es "con la única intención de no entender que en este momento cuantos más estemos en el mismo bando, mejor le va a ir a España".

Aún así, el alcalde explica que "el ayuntamiento de Madrid ya prevé una bajada de 107 millones de euros adicionales" y que desde el Gobierno de la Comunidad "vamos a seguir trabajando la misma medida". Explicando que "si finalmente se consuma ese castigo a los madrileños", ellos no se van a quedar quietos y "reaccionaremos con todos los medios que estén a nuestro alcance".

¿Qué ocurrió en la visita del presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad al hospital la Paz?

El portavoz del PP no entiende que si "la presidenta estaba en Barcelona, esa noticia la tendrían en Moncloa, parece extraño que visitaran un hospital justo el día que no estaba la presidenta", que además "no inviten al alcalde de la Ciudad" y que "coloquen la visita que el consejero de Sanidad daba una rueda de prensa. Ya es mala suerte que ninguno de los tres máximos representantes pudiéramos ir". Asegura que creía que lo responsable era estar presente aún sin estar invitado: "Considero un deber estar con el Presidente del Gobierno si vista la ciudad de Madrid, más aun si es la primera vez que la visita en toda la pandemia, más aun si es la primera vez que visita un hospital en Madrid", dejando claro que no se ha dejado ver en la capital.

Confirmando que "lo tenia claro, iba a estar en esa visita, me iba a auto invitar y digamos que la conversación fue escasa". Almeida cuenta que no tuvo un gran intercambio de palabras con Sánchez: "Yo le dije: 'Bienvenido a Madrid, presidente'. Era la primera vez que yo le veía físicamente, la margen de actos institucionales, en la ciudad de Madrid". Y confirma que en todo lo que llevamos de pandemia, el presidente del Gobierno "nunca ha hablado con el alcalde de Madrid, nunca me ha llamado, nunca se ha dirigido a mi, nunca me ha preguntado: '¿cómo esta la ciudad?". Y quita importancia a los abucheos a Sánchez e Illa en su visita al hospital: "A todos nos ha pasado en mayor o menor medida. Tampoco debe afectar desde el punto de vista personal, no pasa nada, se respeta la opinión de la gente y se acabó".

El Alcalde agradece la 'antena de oro' que ha recibido la ciudad de Madrid