El encontronazo entre Ortega Smith y Monedero por la llegada de inmigrantes a España: "Mételos en tu casa, en alguna de las muchas que tengas"

El debate entre Ortega Smith y Monedero

"Es una invasión en toda regla" , así ha calificado el secretario general de VOX su visión de lo que está sucediendo, a lo que añadía: " Todos estos señoritos del consenso progre, donde no meten a ningún inmigrante es en su casa , que la tienen custodiada por la Guardia Civil". Monedero tras esta declaración le replica " los de la derechas erais católicos, cristianos y teníais compasión" , a lo que Smith le responde: "Mételos en tu casa, en alguna de las muchas que tengas" .

Utilizan los temas del comunismo y de Franco en sus discursos

"¿Te gustaba el Gobierno de Franco más que este?", eso ha preguntado el cofundador de Podemos tras este primer encontronazo, a lo que Smith le aclaraba "a mí lo que no me gusta es el comunismo, el marxismo y la demagogia de la izquierda". Pidiendo a su compañero de mesa que deje "a Franco en paz, que se ha muerto hace 80 años ya. No sales del mismo comodín, al español de hoy lo que le importa es que nos estamos arruinando por vuestra culpa".