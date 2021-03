El claro mensaje del epidemiólogo Salvador Peiró: "No lo hemos hecho muy bien con el caso de AstraZeneca"

Ana Rosa pregunta al especialista por la gestión de las vacunaciones, con lo que el experto declara: "No creo que dejen de vacunar a los maestros, bomberos, policías que se estaban vacunando y que se pueden seguir perfectamente". Aunque, eso sí, Peiró ha admitido que no se ha hecho una buena gestión con la vacuna de AstraZeneca, opina que "la vacuna de AstraZeneca funciona tan bien como cualquier otra que tenemos", aludiendo a que no hay que cogerle miedo a esa vacuna.