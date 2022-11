"Los síntomas no los vamos a poder distinguir", sentencia el doctor. "Hay que preocuparse si come bien o si se están hidratando bien y que respiren bien, eso es fundamental", aconseja el entrevistado. El doctor mandaba un mensaje a los padres de tranquilidad ante la situación: "Es fundamental que los padres se tranquilicen, sabréis cuando vuestros hijos no estén bien". Evitar las visitas de familiares o amigos resfriados será fundamental, al igual que no llevar a los menores al colegio si tienen algún síntoma: "Estamos buscando una inmunización masiva".