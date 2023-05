La casa de un jugador del Betis, okupada: burdeles y vecinos conflictivos en un complejo de lujo en Sevilla

La reportera se acerca a la casa del futbolista del Betis que okuparon cuando éste se fue a un equipo extranjero: "Han hecho obras. Cambiaron puertas, cerraduras y subieron el muro. Los vecinos afirman que puede haber una plantación de droga por el olor que desprende". También se aproxima a una casa de la urbanización en donde viven inquiokupas, entrevista al hombre que ha convertido la vivienda en una casa de citas. El inquiokupa afirma delante de la cámara: "Esto es un negocio alegal, figura como hostal". Rocío Romero Ponce cuenta la verdad acerca del hombre: "Parece ser que la propietaria no sabía que esto sería una casa de citas. No paga ni la luz ni el agua, le llegan las facturas a la dueña de la vivienda. Ha montado un burdel, no paga y aún así no puede echarlo".