Las nuevas medidas de Is abel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid han sido analizadas en 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora se posiciona a favor de incentivar la natalidad y explica qué le ocurrió cuando fue madre de sus gemelos.

Ana Rosa ha sido muy clara y ha confesado: "Yo estoy a punto de quedarme embarazada otra vez". Además, bromea con su edad y el hecho de que ella es madre de gemelos: "A mí me lo tienen que duplicar, yo por dos, 30 y 30".

El caso de Ana Rosa con los 'cheque bebé' de Zapatero

La medida de Ayuso ha hecho que la presentadora explique su caso personal, cuando fue madre de sus hijos: " A mí me hubiera correspondieron doble cheque bebé de Zapatero, no lo pedí evidentemente... ".

La presentadora continúa explicándose: "No lo pedí porque me parecía...". Sin embargo, tiempo atrás, Ana Rosa llega a una conclusión "poco progresista" del gobierno socialista de aquel año: "No lo pedí y se lo quedó el estado, igual era mejor que lo hubiesen aprovechado otras personas...".