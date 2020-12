Adriana, española vacunada en Reino Unido: "Está todo bien, me encuentro perfectamente"

¿Cómo ha conseguido vacunarse tan pronto?

Esta sanitaria ha conseguido recibir esta dosis porque asegura que "he sido muy española y me he plantado en la cola a ver si la podía obtener. Yo tengo mi familia en España, no puedo esperar a coger una avión y volar y soy enfermera y quiero cuidar a mis pacientes y si puedo hacer algo que puede hacer bien para los demás". Aunque "normalmente la ponen primero a los vulnerables, pero como es posible que yo tenga que trabajar algunos días con pacientes infectados pues bienvenida era" . Y explica que se puso "la primera toma y lo importante es ponerse la segunda en 21 días, sino todo se va a pique".

Se siente afortunada por las condiciones que tiene como sanitaria en Reino Unido

Además, ha querido contar los motivos por lo que se marchó a Reino Unido: "Me fui en junio del año pasado, pero he empezado a trabajar de enfermera en 2020. Me fui porque me apetecía encontrar un sitio nuevo donde trabajar en enfermería y también por amor". Y explica las buenas condiciones que tiene como sanitaria en este país a diferencia que sus compañeras de carrera que están en España: "Todas mis compañeras de la carrera me cuentan lo mal que lo pasan, los contratos tan cortos que tienen y yo no puedo sentirme más afortunada".