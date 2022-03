Natasha y Olena, refugiadas ucranianas, rompen a llorar en plena conexión: "No parece real, es desesperante"

Dos refugiadas ucranianas cuentan cómo sobreviven día a día e intercambian mensajes de ánimo en 'El programa de Ana Rosa' . Olena Bratel ha conseguido escapar con sus hijos de Kiev hacia Polonia mientras que sus padres se han quedado en el país. Natasha Ivhenko aún resiste a unos kilómetros de Kiev y asegura: "De momento estoy a salvo y no quiero huir".

Natasha se muestra muy cansada y declara: "Ayer recibí un mensaje de los míos, están esperando en los corredores humanitarios y los rusos no les dejan salir" . La mujer también comenta que recibió un mensaje de una de las madres de colegio de su hija mayor: "Llevaba cuatro días en un sótano con su familia, eran 20 adultos y 6 niños". Además, añade: "Les tomaron como rehenes. El siete de marzo les dejaron salir y les hicieron un corredor hasta la frontera con Bielorrusia" . La mujer relata que "por el camino vieron muchos muertos , tanto mayores como niños, en la carretera".

Olena escucha las palabras de su compatriota y rompe a llorar, viéndose reflejada en su relato: "Me siento muy identificada con todas las mujeres, cuando lo estás viviendo parece que no es tu vida por lo irreal que es". La refugiada grabó vídeos durante varios días contando que no podía salir al exterior por la amenaza rusa: "Es muy desesperante".