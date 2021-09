Sobre la llegada del magma al mar: "El comité científico no lo tiene claro, están analizando. Pero sigue saliendo lava y empuja a la colada aunque la superficie esté sólida, por lo que puede seguir avanzando..."

Sobre los vecinos que recogen sus enseres: "Entran a su casa, ven que van a perder todo por la lava y se derrumban... por eso pedí un equipo de psicólogos"

"Hay personas que no quieren abandonar sus casas, no tienen otra cosa, personas mayores que no ven un futuro"

José Alberto Gallego López, teniente coronel de la UME, es entrevistado en 'El programa de Ana Rosa' para explicar cuál es la situación en La Palma, cómo avanza el magma sobre el terreno y detallar la necesidad de un equipo de psicólogos para atender a las personas que entran en sus domicilios.

El reportero, tras hablar con los expertos en la materia, detalla que "queda por salir mucha lava que está acumulada debajo del volcán, es probable que se genere una tercera lengua y la nube de ceniza llegará a La Gomera y El Hierro".

El teniente coronel de la UME da la razón al periodista y aporta más datos: "Ahora mismo hay dos lenguas, la del norte es la principal y está ralentizada desde que llegó a la entrada de Todoque, avanzado unos escasos cuatro metros durante toda la noche".

El experto en emergencias detalla que "esa cantidad de lava que sale del volcán está empujando, se está acumulando en altura y está saliendo por la otra lengua del sur, que ha avanzado algo más, ha bordeado una montaña y se ha unido a la lengua principal".

Muchas entidades explican que cabe la posibilidad de que el magma no llegue al mar, algo sobre lo que se pronuncia el teniente coronel: "El comité de científicos no lo tiene claro, están analizando. Puede ser que no llegue, pero sigue saliendo lava, se pueden acumular en una montaña o empujar a la colada aunque sea sólida en su superficie, por lo que puede seguir avanzando...".

El problema psicológico de los afectados: tienen escasos 15 minutos para recoger su vida

Gallego explica que la prioridad ahora es dar cobertura a los afectados: "Me llega un equipo de psicólogos de la UME, los pedí porque creí que eran necesarios para atender a ese personal que entra a sus casas, vemos que haría un buen papel este equipo...".

"Lo duro es estar en contacto con el personal que sufre, lo pasan muy mal y cuando entran a su casa ven que todo lo que tiene se va a ir si no se frena la colada, ven que van a perder todo y se derrumban... eso es lo más duro, nuestro personal está preparado pero es conveniente que vengan los psicólogos porque van a hacer un buen papel", detalla sobre el drama de las familias.

Por otro lado, el teniente coronel confirma que los afectados tienen "unos 15 minutos" para recoger sus cosas debido a la peligrosidad de la lava. Eso sí, explica que "somos flexibles, si está la casa más cerca de la cabeza, según la velocidad de la lava, permitimos que algunos agricultores entren a regar, recoger los plátanos para aprovechar la cosecha..."

"El tiempo se lo marcamos, no pueden estar todo lo que quieran... también una capacidad, lo que entre en su coche y le ponemos nuestros maleteros a su disposición, me pongo en su lugar y no sabría que llevarme...", continúa detallando Gallego López.