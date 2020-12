Antonio Zapatero, crítico con los test rápidos de farmacia: “Son test de anticuerpos que nos dicen si hemos pasado la enfermedad”

Antonio Zapatero , el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid de la Comunidad de Madrid, ha insistido en la importancia de la realización de test de antígenos masivos para intentar evitar una nueva oleada de coronavirus tras los contactos familiares de Navidad, ya que asegura que los test rápidos que ya se pueden comprar en las farmacias madrileñas por un precio medio de 25€ , solo te muestran los anticuerpos que te dicen si has pasado o no el coronavirus.

Cuando en Madrid ya se han realizado más de un millón de test rápidos de antígenos, Zapatero ha aclarado que los test que ya se pueden comprar en las farmacias de la capital, no detectan exactamente si estás o no infectado en ese preciso momento. Se trataría de test rápidos de anticuerpos que nos dirían si hemos pasado o no la enfermedad, mientras que los test de antígenos sí establecen si tienes una infección aguda “Con un test de antígenos negativos sabes que ese día no tienes la enfermedad”.