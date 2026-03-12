Antonio Rossi desvela que Isabel Pantoja "ha hablado con sus nietos" tras su acercamiento con Kiko Rivera

Antonio Rossi revela que la artista habría hablado recientemente con sus nietos

Jessica Bueno se pronuncia sobre la reconciliación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja: "Me quedé un poco en shock"

Compartir







Hace unos días Kiko Rivera compartía en sus redes sociales una imagen de archivo junto a su madre cuando él todavía era un niño, un hecho que dejaba claro que el acercamiento entre madre e hijo era verdad. Y acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva canción, 'No hay paz sin ti', que podría estar dedicada a su madre.

Antonio Rossi ha opinado en 'El tiempo justo' sobre el acercamiento entre la tonadillera y su hijo: "Este acercamiento, porque reconciliación para mí son otras cosas, si te dicen que tu madre está pasando por ciertas cosas difíciles, coger e irte o hacer otro tipo de cosas que no se han hecho y que se podrían haber hecho, que se sabrán en pocos días, eso sería una reconciliación".

Antonio Rossi: "Kiko obvia la figura de su tío"

Además, ha desvelado nuevos detalles sobre el acercamiento entre madre e hijo: "Isabel Pantoja ha hablado con sus nietos, esto ocurre hace cuatro, cinco días. Ha hablado con todos los hijos de Kiko Rivera. Una de las cosas que está haciendo Kiko de forma insistente es obviar la figura de su tío, para él es prioritario que esa persona no esté cerca de su madre".

Alexia Rivas ha opinado sobre la llamada de Isabel Pantoja con sus nietos: "¿Cómo se perdona, Isabel Pantoja, que lleve tantos años de ausencia con unos niños? Es que, aunque ahora haya aparecido, no tiene ningún valor".