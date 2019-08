La declaración del policía implicado en el altercado con Sofía y Kiko Jiménez : "Cogi del brazo a Sofía para meterla en el coche cuando Kiko me propinó un codazo"

‘El Programa del Verano’ ha podido acceder a la declaración del policía implicado, la cual describe los hechos de manera muy distinta a Sofía. “Les dije que no podían pasar, y me dijo que no se marchaba, entonces empezó a mofarse de mí”, comenta el policía, que tras eso y el intento de fuga decidió denunciar a Kiko, lo que provocó la gran tensión. “Me dijo que era una celebrity y se puso a grabar un video para Instagram”, declara el policía, el cual admite quitarle el teléfono pero no pedirle que borre los videos.