Los audios de la pelea familiar de Arancha Palomino y Luis Lorenzo en el funeral de su tía: "¡Asesinos, quería volver a casa!"

En el entierro de la mujer de 85 años, los familiares le decían al actor que ellos allí "no pintaban nada", no dudaban en llamarlos "asesinos" y asegurar que ni tienen respeto. A lo que Arancha respondía: "Eso lo diréis en un juzgado, hablaréis donde toca. Todos los testigos que tengo, no quería hablar con vosotros". Además, la investigada añadía: "La cuidé, lo hice todo por ella". Por otro lado, continuaban con las acusaciones: "Asesinos, no nos dejasteis hablar con ella". El actor les preguntó si le iban a agredir dada la tensión de la situación, mientras Arancha respondía a las acusaciones de su familia: "¡No quería hablar contigo!". Pero la familia no para de hacerse la misma pregunta: "No quería hablar con nadie, ¿no? ¿Ni hablar con ninguno de sus tres hermanos?".