Arancha Palomino, señalada en los audios de su prima: "Tus tíos están preocupados, quieren hablar con Isabel, vamos a tener que llamar a la policía"

María continúa el mensaje pidiendo a Arancha Palomino que conteste a alguien de la familia: "Por favor, ponte en contacto con nosotros. Jolín, es que al final, chica, no sabemos nada ". Un continuo silencio de la mujer de Luis Lorenzo que ya hacía sospechar a la prima de que algo malo podría ocurrirle a su tía: "Vamos a tener que ir a la policía y vamos a tener que remover un montón de cosas que no nos apetecen...".

Arancha Palomino se excusa debido al tardar más de lo esperado en contestar a María con un largo mensaje de texto: "He escuchado tu mensaje, mi teléfono no ha estado operativo estos dos días". Después, sentencia a su prima: "En cualquier caso, me he estado ocupando tanto yo como mi familia de atender las necesidades de mi tía Isabel que es mi prioridad".