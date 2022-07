Una mujer se rompe ante el reportero tras incendiarse su casa y perder las fotos de su hijo fallecido: "Solo me queda en el corazón"

La mujer se encuentra entre llantos y nuestro reportero intenta animarla como puede. La primera intervención de María Luisa es desoladora: “Toda la vida luchando por tener una casa y en dos horas te quedas sin ella , he perdido las fotos de mi hijo fallecido , solo me queda en el corazón y en el alma ". Asimismo, nos habla sobre si puede habitar la vivienda: “ No puedo vivir aquí , está toda la casa sin tejado, mi otro hijo es pequeño, tiene 14 años , de momento hemos estado durmiendo y comiendo en casa de una cuñada”.

Después de esto opina sobre las ayudas de la Xunta a los apercibidos: “Con lo que me dan no tengo ni para media merienda, no tengo para nada, el resto de los vecinos están igual”. La mujer se queja de los tiempos de intervención: “Si no nos hubieran echado del pueblo lo podríamos haber evitado, no ha aparecido ninguna avioneta, los bomberos cuando llegaron fue 5 horas tarde”. El bloque termina con Patricia Pardo animando a la mujer afirmando que “‘El programa del verano’ siempre estará ahí para ayudar a los vecinos del pueblo”.