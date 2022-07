Marisol Burón, tras el veredicto del jurado: "Quiero hablar con el asesino y con su madre, necesito que me den a mi hija"

"Estoy muy contenta con el veredicto, supongo que le caerán tres condenas permanentes, pero necesito encontrar a mi hija"

Marisol Burón comparece en 'El programa del verano' para pronunciarse sobre la condena que va a caer sobre el asesino de Marta Calvo. La entrevistada muestra su felicidad y confiesa que ahora abre un nuevo capítulo: encontrar a su hija.

"Estoy muy contenta con el veredicto, supongo que le caerán tres condenas permanentes, pero me falta mi hija... es lo primordial, necesito saber y que me den a mi hija", dice la madre muy emocionada. "He estado luchando muchos casi tres años para que este personaje no salga de la cárcel y la siguiente lucha es encontrar a mi hija", sentencia.

La madre de Marta Calvo confiesa que "creo que él ha tenido ayuda, no ha tenido el tiempo suficiente. Yo creo que fue a tiro hecho, él mató a mi hija, la cogería y la llevaría donde puedan estar otras. No tuvo el tiempo suficiente para llegar a esconderla, cavar una fosa... ojalá me equivoque y que no hayan más, pero tengo ese presentimiento de que pueden haber más".

En cuanto a las víctimas que declararon contra Palma, el asesino: "Primero que mi hija envió la ubicación, ver lo mal que lo pasaron esas chicas, revivir lo que vivieron en manos de este psicópata... unificar todas las causas ha sido esencial, estaba claro que con lo de mi hija habría sido muy complicado que le cayera la prisión permanente revisable".

"Solamente he podido hablar con una, el resto no las conozco. La verdad es que me encantaría poder conocerlas, decirles que son unas luchadoras, unas campeonas, solo con poder denunciar y sentarse allí, les tengo que dar mil gracias porque sin ellas esto no sería posible", dice Marisol Burón.

La conversación de Marisol con el asesino de su hija y la madre de este

La madre de Marta Calvo se pronuncia sobre una posible reunión con el asesino y que le de información sobre el paradero de su hija: "Estoy pidiendo a gritos reunirme con él en prisión, pero no quiere recibirme. Él tiene un derecho que si no me quiere recibir, no me recibe".