Miguel, vecino de un okupa agresivo: "Me apedrea y me dice que me va a matar"

No es la primera vez que este okupa recibe a los reporteros de 'El programa del verano' con insultos y amenazas. El dueño de esta finca colindante con el okupa lleva más de dos años sufriendo esta tensión y así relataba su infierno: "Dice que me va a matar, a quemar mi casa y los caballos. Es un infierno".

Dos años después, nuestro programa regresa a esta hípica de Navalcarnero para hablar con su dueño, que ha tenido que dejar su trabajo debido a estas amenazas: "Me he dado de baja en autónomos porque no puedo más", ha asegurado.