El origen del incendio en la zona de Casa de Campo donde se practica 'cruising': "Vi a un hombre solo y desnudo a pleno sol"

Varias personas que viven en la zona afirman que “están hartos” de que vayan personas a practicar sexo: “Teniendo una casa, o una zona privada no sé por qué vienen aquí. Una de las mujeres entrevistadas es de las primeras en especular sobre los motivos de los incendios: “ Puede ser alguien que esté harto de que la gente haga estas cosas y se revela así”.

Hablamos con Silvia, que afirma ser “de toda la vida de Casa de Campo”: “No puedes dañar a la naturaleza por estar en contra de esta práctica. Paseas al perro por aquí y te encuentras a gente exhibiendo, no sabes si salir corriendo, decirle algo o ignorarlo”. Además de esto, hace un llamamiento a los servicios públicos: “El otro día no había nadie al que pedir ayuda, necesitamos que las personas de la limpieza vengan porque además estas prácticas hacen que este todo sucio, hay una zona llena de condones”.