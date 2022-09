La madre de Marta Calvo, contra la sentencia a Jorge Palma: "Es un insulto para mí y todas las chicas, no sé en qué se basa esta jueza"

"Lo que ya fue el remate es que la jueza haya excluido lo de la integridad moral, que la familia no está sufriendo, yo no tengo a mi hija todavía... no tiene ni pies ni cabeza, no sé en qué se ha basado esta jueza", dice Marisol Burón con el gesto serio y muy afectado.

En cuanto a Jorge Palma, la madre apunta: "No sé si será un triunfo porque él hasta que no pasen 40 años no va a salir de ahí, pero a mí me da igual, como si son 50". Marisol, después de todo, declara: "Yo no he estado luchando para que le caigan 159 años y 11 meses de cárcel, yo estoy luchando por la prisión permanente revisable, porque se merece esa condena y no voy a parar hasta que esta persona esté en la cárcel con la permanente revisable".