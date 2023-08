La periodista, visiblemente emocionada, quiso desvelar "dos frases que deberían formar parte de la vida de muchos". Mayka Navarro explica que la primera es "la muerte sólo es un problema cuando no has vivido" y la segunda frase que recuerda de Lobo era "aquel periodista que no tiene manchados los zapatos de barro y polvo, poco sabe del oficio".