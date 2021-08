Ramón Sierra, abogado de uno de los detenidos por el asesinato a Samuel: “Lo que vio el cliente no tenía un carácter homófobo”

Ahora que se ha levantado el secreto de sumario, el abogado del acusado, autor del robo del móvil de Samuel, comenta que en su opinión " no hay absolutamente nada que justifique su permanencia en prisión ". Ramón Sierra explica que en sede judicial ha quedado acreditado que "no existe fundamento base para la imputación" de su cliente "de ningún tipo de delito contra las personas". Aunque sí reconoce que existe el "delito contra el patrimonio" por la sustracción del teléfono.

Ramón Sierra confirma que su cliente no llegó a intervenir en ningún momento, "no es una intervención agresiva". Añade, que por estar en un momento de la agresión no justifica que "uno sea responsable de lo que los demás están haciendo". Además, expone que el acusado "intentó participar retirando a las personas que le estaban golpeando".