Ana Rosa estalla contra los hombres que consumen prostitución de mujeres sometidas a la trata: "¡Qué asco de tíos!"

Un mes después del asesinato de Aintzane salen más detalles a la luz de su muerte . La víctima vivía desde hace meses con los supuestos homicidas, que ya se encuentran detenidos . No solo se les acusado del homicidio sino también de retenerla a la fuerza y de explotarla sexualmente , motivo por el que se podría haber realizado este crimen. Caso que ha hecho reaccionar a Ana rosa: "Me produce escalofríos".

La reacción de Ana Rosa: "Estos hombres que están consumiendo una prostitución de mujeres que están sometidas a la trata"

Los acusados podrían haber pactado un encuentro sexual de Aintzane con un cliente, según la investigación se produjo una fuerte discusión que estaría relacionada con esta cita y el supuesto sometimiento que sufría la víctima y en ese momento comenzarían los golpes. Ana Rosa se ha preguntado si la persona que requería de los servicios de Aintazane será investigado: "¿Y no van a hacer nada con el cliente?", tras recibir la respuesta de los colaboradores de que solo será informado, la presentadora no ha podido evitar declarar sobre esto: "¡Qué asco de tíos estos!". Matizando sus palabras: "No en general, estos, que conste. Estos hombres que están consumiendo una prostitución de mujeres que están sometidas a la trata y que lo saben".