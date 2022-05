La camarera que se enfrentó a sus atracadores en Sevillla: "No sabía si me iban a violar, fue una reacción de supervivencia"

La camarera se defendió contra los asaltantes mientras intentaba conseguir ayuda

"No me quedé quieta porque no sabía si iban a violarme o si me iba a pasar cualquier cosa"

"Estoy bastante tocada desde entonces, pero nadie me va a meter el miedo en el cuerpo, no lo voy a permitir"

La víctima de un asalto en un bar de Triana cuenta cómo se defendió en 'El programa de Ana Rosa'. La joven se enfrentó a los dos encapuchados que entraron en el establecimiento antes de echar el cierre. La mujer asegura que justo antes de poner la alarma, los asaltantes tiraron de ella y la golpearon, además iban armados con dos porras eléctricas.

La camarera declaraba que agarró las porras eléctricas y, aunque la intentaron reducir, "no me quedé quieta porque no sabía si iban a violarme o si me iba a pasar cualquier cosa". Los asaltantes se llevaron más de dos mil euros, la recaudación que se encontraba en la caja del local. La reportera cuenta que el afán de la joven cuando vio a los ladrones, fue "pulsar el botón del pánico de la alarma, pero los asaltantes la redujeron".

Marina Escalante, la camarera protagonista, asegura que "no sabe" de dónde le salió la fuerza para enfrentarse a los hombres: "Fue un momento que tuve de ansiedad, una reacción de supervivencia, quería ver quién me estaba pegando". Además, confiesa que apenas se acuerda del suceso: "He ido recordando y viendo cosas, me tiré para quitarles las capuchas".