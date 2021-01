Ana Rosa, tras la surrealista conversación con una vecina conflictiva: "Las cabezas enferman y esto es muy triste"

La surrealista entrevista a la vecina conflictiva

"Solamente mandan los propietarios, yo también soy propietaria , pero como está a nombre de mi hijo...", así denunciaba la situación esta señora que asegura ser la víctima de sus vecinos, en vez de al contrario, como ellos mismos afirman. Esta vecina señala el mal momento económico por el que pasa: "Me tienen que traer la comida a casa y me estoy quedando sin dinero porque no me dejan salir y los servicios sociales me pagan las facturas".

Ana Rosa intenta mediar en el conflicto, pero no lo consigue

Además, asegura que sustenta una ONG entre Dakar y Valencia, algo que no le cuadra a Ana Rosa, que le pregunta con qué dinero lo lleva a cabo si ha asegurado que no tiene para pagar las facturas, lo que enfada a la inquilina: "¿Ahora salimos con el dinero? ¿Me va a investigar mi economía?". Los intentos de la presentadora de mediar en la situación no han llegado a ninguna parte: "A ver si se consigue tener un poco de paz en esa comunidad...". Y es que la vecina lo tiene muy claro: "No, no, aquí no habrá paz, así que usted preocúpese de cuales son los derechos porque estas señoras no se conocen ni la ley".