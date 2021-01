La madre de Fátima, condenada a cadena perpetua por posesión de morfina en Omán: "Se arrepiente de todo"

La madre de Fátima asegura que su hija se arrepintió antes de cometer el delito

Las dificultades económicas de su familia, la separación de sus padres y la rebeldía de los 18 años hicieron que Fátima cometiera este error, lo que ha explicado en directo en el programa Rosario, su madre: "Yo me divorcio y me separo del padre de Fátima y es ahí cuando empieza el bucle de Fátima, cuando cambia de actitud y comete ese error". Además, explica que su hija viaja al país con una idea, pero en el último momento cambia de opinión: "Ella se arrepiente de seguir adelante con todo y lo comunica a su contacto, que no quiere hacerlo", pero las cosas no salen bien para esta joven ya que "es demasiado tarde, esa misma noche la cogen en el hotel y la detienen".