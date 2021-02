El programa accede en exclusiva al sumario y a la última imagen de Emilio 'El loco'

Emilio fue detenido cinco días más tarde de la muerte de Marisa

Emilio abandona Chapinería sin dinero, sin teléfono y se refugia en Aldea del Fresno , al día siguiente le pide ayuda a África, que acude con una amiga, se ven en un bar y él comienza una errática huida que terminaría cinco días después con su detención tras encontrar el cuerpo descuartizado de Marisa. Momento del que el programa también ha tenido acceso en exclusiva a su declaración : "El día en que ocurrió todo salimos a tomar algo por el pueblo África y yo. Ella se fue a descansar y yo me quedé abajo y Marisa me llamó para que fuese al salón y me preguntó que de donde veníamos y por qué nos habíamos llevado el candado y dejado la puerta abierta".

La declaración del detenido en exclusiva

En ese momento Emilio le echó en cara a su suegra que les quería echar de su casa: "Le dije que me lo había llevado yo porque si no ella lo habría puesto y nos habría dejado en la calle y discutimos". Con el ambiente cada vez más tenso, Emilio se ofendió: "Me iba a ir de la casa, pero me insultó e iba a llamar a la Guardia Civil con una botonera de alarma así que le pegué un manotazo para quitársela", Es ahí cuando acaba con la vida de su suegra: "Cogí un cuchillo y se lo clavé en el cuello. Cogí un pico y una pala y me fui a buscar un sitio para enterrarla y que África no se enterará, luego cogí un hacha y una mochila y la corté para poder trasportarla mejor". Y deja claro que su pareja no tiene nada que ver: "No tuvo nada que ver lo hice yo solo".