Este joven no quiso hablar con la jueza ni con el Ministerio Fiscal, pero sí ha trasladado a sus amigos la versión de lo que pudo suceder la noche de ese fatídico 3 de julio.

"Llumba era un chico que pasaba de todo y que estaba en contra de estas cosas. Su vida era trabajar, salir de fiesta... Lo que pasó fue que estaba con la gente que no debía y en el sitio que no debía. Hablaron todos de echarle la culpa a él y le están cargando todo cuando igual tiene un 5% de la culpa. Tiene culpa, yo no se la voy a quitar... ", ha defendido a su amigo.