La familia del hombre asesinado por una gotera en Huelva: "Es muy barato matar en este país, no se puede tener a estos criminales en la calle"

El presunto asesino de Ángel está en libertad bajo una fianza de 5000 euros

La familia de la víctima quiere justicia porque todos los acusados se encuentran en la calle

El cuñado de la víctima es Juan Cortés, abuelo de Mari Luz Cortés,

Hace dos meses apuñalaron, apalearon y asesinaron a Ángel, un vecino de 'El Torrejón', un barrio de Huelva, en teoría por una gotera y los presuntos asesinos ya están en la calle. Carmelo, el que podría ser el autor material de esta cuchillada mortal salió de prisión el pasado viernes bajo una fianza de 5000 euros y aunque no puede acercarse al barrio, todos temen que pueda haber una venganza.

El día de los hechos, Ángel salió a pasear y se vio sorprendido por más de 20 personas, no puso escapar y acabaron con su vida. Once personas fueron investigadas y días más tarde detuvieron a Carmelo y su hermano por ser los presuntos asesinos de este hombre, pronto uno de ellos quedó en libertad, pero quien no esperaban que saliese era Carmelo.

Habla la familia de la víctima para pedir justicia

La familia de la victima no entiende cómo no puede haber nadie en la cárcel y han hablado en directo para el programa tanto sus dos hermanos, como el cuñado de Ángel. Este último es Juan, el abuelo de Mari Luz Cortés. José, uno de los hermanos, asegura que no entienden lo que está pasando: "Nos enteramos dos días después, salió el viernes por la tarde y no nos lo notificaron hasta el lunes. Es una injusticia lo que se está haciendo, personas que han cometido un asesinato están libres, lo que pedimos es que se haga justicia". Y afirma que "está salida de la cárcel de estos individuos ha provocado una alarma social tanto en el barrio como en las cárceles a nivel nacional".

Los hermanos aseguran que "hay más implicados" y que "ocurre algo raro"

Antonio, otro de sus hermanos, pide seguridad: "No cabe en el razonamiento humano que unas personas asesinas estén en la calle y tenemos ese temor de encontrarnos frente a frente con unos asesinos y nos pueda ocurrir también a nosotros". Este hombre explica que "los 6 implicados deberían estar en prisión", pero que "hay más implicados". Y cree que "ahí ocurre algo raro entre los jueces y los abogados de ellos", ya que "esto no es normal, no es lógico" que "por 5000 euros es muy fácil matar a una persona"

Juan Cortés, cuñado de la víctima y abuelo de Mari Luz, pide prisión permanente revisable